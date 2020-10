Morena tendría entre 4 y 5 diputaciones plurinominales en Coahuila

Escuchar Nota

“El PRI no tendría derecho a representación proporcional, porque ganó las 16 diputaciones de mayoría relativa, y la ley contempla que ya no entra a la repartición de representación proporcional”.



, informó que, de acuerdo con las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Morena tendría derecho a 4 ó 5 diputaciones plurinominales., mientras que la UDC obtendría una y el PVEM, si alcanza el 3% de la votación, tendría una posición y Morena quedaría con 4.Se repartirán 9 diputaciones de representación proporcional en tres rondas, primero se contempla una llamada de porcentaje específico, es decir se asigna una a cada partido que alcanza el 3% de la votación válida estatal., donde se resta la votación que se utilizó en la ronda anterior y se suman los votos restantes de los partidos y se dividen entre el número de las diputaciones pendientes por repartir.que tengan mayor porcentaje de votos en orden decreciente.Añadió que los partidos nacionales que no alcancen el 3% de la votación, no tendrían recursos estatales, por los próximos años. En el caso de los partidos estatales, corren riesgo de perder el registro si no alcanzan el porcentaje de votación mínima.Respecto a la urna electrónica, consideró que los estados deben aspirar a su uso generalizado en cada elección, sin embargo, falta confianza ciudadana, no obstante que el sistema es seguro y no es posible manipular los datos., que incluso se usa en procesos internos de los partidos y de universidades, por lo que es un mecanismo extraordinario que agiliza la emisión de resultados.Añadió que el proceso electoral de diputados concluye hasta que se resuelva el último recurso de impugnación, si es que lo presenta algún partido.