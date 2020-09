Morena y aliados se quedan sin candidaturas en Hidalgo

Escuchar Nota

Hidalgo.- Por haber sido ingresadas de forma extemporánea, 18 candidaturas comunes de Juntos haremos historia que registró Morena con PVEM, PESH y PT fueron declaradas como no presentadas por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), por lo que no participarán en los comicios del próximo 18 de octubre para renovar autoridades de 84 ayuntamientos de la entidad.



De acuerdo con el organismo público autónomo, de 25 postulaciones que inscribieron por la citada candidatura común, en los se descartaron los municipios de Juárez Hidalgo y Metztitlán, por no entregar en tiempo su solicitud; además las del partido Morena en los municipios de Atlapexco, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Xochicoatlán y Yahualica, debido a que todas las anteriores fueron registradas de manera extemporánea.



De igual manera, se le negó el registro de candidaturas al Partido del Trabajo en los municipios de Huasca, Zacualtipán, La Misión, Jaltocán, Chapulhuacán, Chilcuautla, Huejutla, Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec, toda vez que no cumplieron con requisitos contemplados en las Reglas de Postulación.



Al concluir la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEEH, se informó que durante el periodo de registro de planillas del 14 al 19 de agosto, se tuvo un total de 13 mil 229 personas que presentaron su intención de participar en la presente contienda, de las cuales, quedaron activas 12 mil 212, luego de reservas realizadas y las bajas en los casos de inelegibilidad o de negación de registros.





"Con la revisión de más de 200 mil documentos, se registraron un total de 755 planillas, de las cuales, 718 son de Partidos Políticos y 36 de Candidaturas Independientes, pues se le negó el registro al aspirante a Candidato Independiente por el municipio de Huichapan, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregara un reporte a éste Órgano sobre el informe de gastos que no fue presentado debidamente, por lo que se hizo acreedor a la negativa de su candidatura", explicó.



Con información de Excélsior