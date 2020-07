Morenistas admiten que sin AMLO en la boleta enfrentarán un reto en elecciones de 2021

Escuchar Nota

“Nos necesitamos a todos. El vacío que nos deja Andrés Manuel como dirigente partidista es tan grande que nadie lo puede llenar por sí solo, lo tenemos que hacer entre todos y esa unidad debe estar basada en la honestidad, en que nos reconozcamos los unos a los otros y nos respetemos, que no descalifiquemos a uno, que no excluyamos a otro, que no haya trampas”, opinó el legislador.



Al participar en un mitin nacional virtual en el segundo aniversario de la victoria electoral de Morena, el senador Ricardo Monreal, líder de los morenistas en la Cámara Alta, llamó a recorrer casa por casa y a actuar en unidad ante el desafío que enfrenta el partido en los comicios del año siguiente en el que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y ayuntamientos de varios municipios del país.“Es una vocación democrática legítima y una tarea que ahora nos resultará más pesada, porque no estará, digámoslo con toda claridad, porque no estará en las boletas el nombre de Andrés Manuel López Obrador”, señaló durante el mitin.Por su parte,Durante sus intervenciones, Monreal y Delgado se manifestaron a favor de que Morena permita que la elección de la nueva dirigencia sea a través de una encuesta abierta, atendiendo la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador y el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).“Seleccionar dirigentes y candidatos o candidatas, mediante métodos democráticos amplios, de conformidad con los estatutos y las resoluciones del Tribunal Electoral”, dijo Monreal.“Observar también una recomendación que hace más de un año expresó el presidente de la República, de manera puntual, como una opinión, utilizar para evitar la división, el método de encuestas para seleccionar dirigentes y aspirantes; lo cual se tendrá que lograr de manera democrática”, añadió.Por su parte, el dirigente provisional del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, defendió su decisión de que la elección sea a través de una encuesta solo a militantes y aseguró que, aún así, cumplirá con la sentencia del TEPJF, quien le ordenó realizar la renovación de su dirigencia a más tardar el 31 de agosto.“Vamos a cumplir a plenitud con la sentencia del Tribunal, de eso nadie debe tener absolutamente ninguna duda, lo único que queremos es que no nos arrebaten el derecho que tienen los militantes para elegir a sus dirigentes. No puede ser el pueblo en general, porque ahí están los priistas y panistas; los costumbristas y los conservadores, ellos no tienen por qué meterse a la vida interna de nuestro partido”, afirmó el también diputado federal.