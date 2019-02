Morrissey revivirá los 60 y 70 con California Son

El cantautor británico Morrissey reveló la portada de su nuevo álbum "California son", placa musical que contendrá canciones de la década de los 60 y 70, y será lanzado al mercado el 24 de mayo próximo.El primer sencillo promocional es el cover “It´s over”, de Roy Orbison, y que interpreta al lado de la cantante LP, también conocida como Laura Pergolizzi. El tema fue escrito en la cima de la fama de Orbison, un hit de 1964 que influenció al joven británico.“California son” posee ritmos como pop, glam rock y folk, con los que Morrissey busca consolidarse como cantante al interpretar temas de Dylan y Phil Ochs. Con su voz barítono logra que cada una las canciones sean suyas sin perder la esencia de la original.El británico deleitará a sus seguidores con los temas que lo influenciaron y que lo moldearon como cantante. El álbum estará conformado por 12 canciones seleccionadas por el mismo Morrissey, como “Days of decisión”, “Mornign starship” y “Lenny´s tune”, entre otros.Morrissey contará con varias colaboraciones al lado de artistas como Billie John Arsmtrong, líder del grupo Green Day, Ed Droost, Ariel Engle, Sameer Gadhia y Lydia Night, entre otros.El hijo de Roy Orbison, Roy Jr. comentó al respecto:"Cuando he pensado en Morrisey y su música, siempre ha sido con gran respeto y apreciación. Cuando pasé tiempo con él y me puso todas las canciones, me di cuenta que detrás de esto está el corazón de un audiófilo y un profundo fan de sus héroes musicales”.Agregó que el disco es un abanico de géneros musicales y muestra canciones inusuales de artistas que LP creyó conocer a fondo. Aseguró que “California son” muestra la travesía musical de Morrissey.El británico se prepara para su próxima gira por América Latina que comenzará el 23 de noviembre en la Ciudad de México y visitará países como Perú, Brasil, Colombia, Argentina, y finalizará el 15 de diciembre en Chile.“It´s over” está disponible en las plataformas digitales de música.