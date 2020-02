Mostrará la OFDC talento de solistas

Escuchar Nota

“Lo interesante de esta obra es que es una pieza concertante, lo que quiere decir que cada uno de los instrumentos que tocan en este ensamble de cámara tienen una importancia definitiva, porque cada uno tiene un discurso. En la obra no hay alguien que lleve la melodía y alguien que haga el acompañamiento. Es un verdadero concierto entre instrumentos”, apuntó a Zócalo.

“En este concierto mi instrumento tiene la particularidad de que pide improvisación. Bach escribió solo dos acordes para que el clavecinista eche a andar la imaginación y la técnica para tocar esta especie de cadencia. Eso es lo que me gusta, improvisar y crear, especialmente cuando es la partitura de un maestro del tamaño de Bach”.

“Por otra parte, me siento satisfecho y comprometido por una dinámica de agitación artística que hay en Saltillo. Creo que soy partícipe de ella y no puedo soltar el propósito de hacer música. Es un compromiso en el que nos hemos involucrado muchos artistas, que exige mucho”, concluyó.

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

se encuentra próxima a cumplir cinco años dedicada a la música clásica. Un ensamble enorme en el que cada uno de los miembros cuenta para lograr una sinfonía perfecta, eso sí, al mando de la batuta de su director, quien comenzó con un proyecto llamado Orquesta Filarmónica de Saltillo.Tiempo después se convirtió en el ensamble que todos han escuchado alguna vez y que, si no lo han hecho, tienen la oportunidad de hacerlo hoy en su primer concierto de temporada 2020, con la gala. Programa compuesto por piezas diversas, como las personalidades que las interpretan, como los dos músicos que platicaron sobre su participación en este recital.Uno de ellos es, pianista y coach vocal, además de miembro originario de la orquesta, y que participará en lo que llamó “un teatro de variedades”.mostrará sus dotes al ejecutar el Concierto No. 3 de Brandemburgo, de Johann Sebastian Bach, en compañía de otros instrumentos. Esta ocasión es especial, ya que el ejecutante será encargado del clavecín.La originalidad del Concierto No. 3 de Brandemburgo es una pieza que emociona especialmente a Reyes-Valdés, ya que según señaló, Bach dejó solamente dos acordes musicales en el adagio (segundo movimiento) y un espacio vacío en el que la destreza del músico se pone a prueba.En el tiempo que el ejecutante lleva en la OFDC se ha enfrentado a retos, apunta: uno de ellos fue el de tomar el lugar del arpa, armado solamente con su teclado, la cual considera “una lección nutritiva”. Y si algo disfruta el pianista es el de difundir la música, ya que también es el director de el Estudio de Ópera de Saltillo, además de su labor como seminarista.Para él “el ensamble ha sido una de las lecciones más grandes que he tenido, ya que debo compartir una partitura con una colectividad, así no tengo las riendas de la interpretación sino que debo ajustarme y amoldarme a la orquesta y, por supuesto, a la batuta del director. Eso exige muchísima recepción de lo que pide el director o el sonido mismo.Si bien Reyes Valdés será el clavecista en esta ocasión, su música se encuentra reforzada por el resto de ejecutantes que lo acompañan, como es el caso de Christopher Castillo, violonchelo segundo que lo acompañará en el Concierto No. 3 de Brandemburgo.Para Castillo, quien también ha formado parte de los cinco años de vida de la orquesta y quien dejó todo lo que conocía en Tamaulipas para llegar a una ciudad, motivado solo por la música, esta oportunidad “me ha ayudado a ver que en Saltillo hay una revolución musical bastante importante y que formo parte de ella en mi trabajo de la Filarmónica. Es un movimiento que se está generado aquí por ser una ciudad que es de muchos foráneos; personas que ayudan y aportan”.Además de su trabajo como chelista en el ensamble, Castillo ha discurrido por los gustos personales y sus motivaciones para conformar otros grupos, como lo es Celtillo Folk, un quinteto enfocado en géneros como el bluegrass y country.sigue creciendo, tal como lo demuestra la convocatoria que ha lanzado para que nuevos músicos formen parte del ensamble que ha acompañado a voces como Plácido Domingo, Andrea Boccelli y Nadine Sierra.Según explicó, encargado de comunicación de la orquesta, buscan “reforzar la sección de cuerdas. Estamos buscando dos violinistas y una tercera flauta piccolo. Son músicos de especialidad”.Esto se hace para ampliar el repertorio que pueda interpretar a futuro la OFDC.Según señaló Murillo, hasta ahora solo hay cuatro plazas (un arpa, dos violines y flauta piccolo), están libres, ya que el resto están ocupadas por músicos extranjeros, de quienes están a la espera de que la Oficina de Migración libere documentos para poder contratarlos.Los interesados pueden comunicarse a los teléfonosy al WhatsApp, en un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. También se puede enviar el currículum al correo- Solistas del Desierto- Orquesta Filarmónica del Desierto- 20:30 horas- Teatro de la Ciudad Fernando Soler- Boletos en Newticket.com y taquilla- Violín- Flauta piccolo- Arpa- Informes en los teléfonos:844 485 1241844 410 0902844 350 9789- Correo electrónico: