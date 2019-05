Motín en cárcel de Brasil deja 15 muertos

Un enfrentamiento entre prisioneros dejó 15 muertos este domingo en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim, ubicado en la ciudad de Manaos, en el noroeste de Brasil, confirmó BBC Los reos murieron durante "una pelea interna" y no se registró ninguna fuga, toma de rehenes o uso de armas de fuego dentro de la cárcel, dijo Marcus Vinícius, secretario de Administración Penitenciaria del estado Amazonas, del cual Manaos es la capital.El funcionario dijo que las muertes ocurrieron por asfixia y por heridas causadas con cepillos de dientes afilados.El motín comenzó al final de la mañana, durante el horario de visitas familiares, de manera que estas personas presenciaron los sucesos.Vinícius dijo que la situación fue controlada por la Policía Militar en alrededor de 40 minutos y que las visitas a los detenidos han quedado suspendidas.Este penal es el mismo donde 56 prisioneros murieron en enero de 2017, tras una violenta disputa entre facciones criminales.Las autoridades penitenciarias dijeron que han abierto una investigación para identificar a los responsables de las muertes y determinar el motivo de los enfrentamientos.Al ser cuestionado sobre si el motín fue causado por facciones criminales dentro de la prisión, Vinícius dijo que "el estado no reconoce facciones"."Tenemos que tener la madurez de entender que en cualquier prisión del mundo, cuando se quiere matar, se va a matar. Eso el estado no tiene como evitarlo", declaró.