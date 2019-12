Motín en cárcel de máxima seguridad de Honduras deja cinco muertos

‘El sanguinario’ y reos asesinados en Honduras. Foto Especial

Arma con la que fueron asesinados cinco reos. Foto: @HCHTelevDigital

Un motín en unadel departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras, dejó, informaron este domingo autoridades y medios locales.Según un informe preliminar, la revuelta se registró anoche en la, por causas que están siendo investigadas por las autoridades penitenciarias y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).Los cuerpos de los presos, cuyos nombres no fueron revelados pero se sabe que, fueron trasladados este domingo a medicina forense del Ministerio Público de Tegucigalpa para realizar la respectivas autopsias.Los reos muertos, según medios locales, habrían sido, quien está en custodia de las autoridades de la cárcel.En la cárcel de Morocelí, los reos están aislados y no se les permite ningún tipo de visitas, excepto de sus defensas cuando el caso lo amerite, según las autoridades hondureñas.El motín se suma a otrosa causa de los problemas de seguridad en las cárceles del país, aquejadas por el hacinamiento.El pasado 26 de octubre, el subdirector del Instituto Penitenciario,informó que dos presos murieron en dos motines registrados en La Tolva y en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, departamento occidental de Santa Bárbara, las cuales fueron intervenidas por las autoridades ese mismo día.El, suspendido del cargo de manera temporal,Armas fue suspendido tras el asesinato en la cárcel de Ilama del preso, el pasado 26 de octubre, quien era, hermano del gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, preso en EU.Fúnez Meza, quiendespués de que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado de Honduras lo vinculó a “Tony” Hernández, declarado culpable el 18 de octubre de los cargos por narcotráfico de los que lo acusó el Gobierno de EU.Tony Hernández, arrestado en noviembre de 2018 en Miami, fue acusado de, de posesión de ametralladoras y de dispositivos destructivos y de mentir a las autoridades federales, de los que se declaró no culpable.En 2017, el Gobierno de Honduras inició una transformación del obsoleto sistema penitenciario del país, constituido por una treintena de cárceles.En la mayoría de las cárceles impera la, la falta de instalaciones físicas adecuadas, de condiciones de higiene y salubridad, lo que reconocen las autoridades del país.