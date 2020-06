‘Motivación para seguir trabajando por Saltillo’; Karim Saade Charur

Escuchar Nota

“Creo que el ser seleccionado entre tantos saltillenses importantes y merecedores de este reconocimiento,

constituye para mi un mayor compromiso para seguir trabajando a favor de Saltillo” dijo el empresario hotelero, Presidente y Director General de la cadena ‘American Hotels Group’.



“Creo sinceramente que hay muchos y muy buenos saltillenses, que se la merecen, entonces es muy difícil escoger a una sola persona entre tanta variedad de gente valiosa, y es por eso que Saltillo es tan bonito, y por eso los que estamos enamorados de Saltillo, conocemos la actitud de las personas, de la gente de nuestra ciudad”, expuso el entrevistado.



Cuestionado sobre el secreto del éxito, Saade Charur, dijo “no hay ningún secreto, solo portarse bien, dormir temprano y dedicarse a trabajar, es algo que no tiene mayor secreto, pero lo que si, este tipo de reconocimientos son una verdadera gasolina y un gran estimulo, un enorme compromiso para trabajar con mucha mayor decisión”.

Don Karim Saade Charur y su familia son propietarios de la cadena 'American Hotels Group' que aquí en Saltillo comprende los hoteles Double Tree Suites, Four Points By Sheraton, Quality inn Saltillo Eurotel, Hotel Urdiñola, Hotel Premier y Hotel San Jorge, con el que inició la cadena en 1972, además del Deportivo American Sports Center, además de ser socio de otros hoteles importantes en otras ciudades de México como Hermosillo y Aguascalientes.