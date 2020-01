Motivo detrás de la participación de Kelly Kelly en Royal Rumble

Escuchar Nota

Look at the material , listen to that audience, LOOK AT HER GEAR, SHE HASN’T MISSED A BEAT @TheBarbieBlank pic.twitter.com/a0xKryhoY1 — stucky stan (@HellavahRollins) January 27, 2020

"Durante el fin de semana, Sasha Banks fue alistada como una de las participantes del Royal Rumble. Nos han dicho que (como no pudo hacerlo), Kelly Kelly acabó ocupando su sitio".

Kelly KellyFue importante cuando era una luchadora en activo perocomo su carrera como modelo o como actriz.La nacida en Florida se presentó en el Royal Rumble 2020 como la participante número 21.Nadie esperaba mucho de ella, pero. No obstante, después de dos minutos de participación,Lo que sí sabemos, gracias a Pro Wrestling Insider, es queen el combate.De haber podido Sasha Banks formar parte de la campal femenil anoche,. No sabemos qué papel hubiera tenido «The Boss», si también hubiera caído en poco más de dos minutos de participación. Porque en realidad no está pasando por un gran momento actualmente. De hecho, solo aparece como secuaz de Bayley, Campeona SmackDown.Con información de Super Luchas