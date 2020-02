Motociclistas se unen a la causa de protección a niños

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Andrés Martínez Rodríguez integrante del club Halcón Eagle Pass, indicó que los integrantes se unieron a los motociclistas de Saltillo “Black Warriors”, a la causa del listón verde para la protección de niños y niñas.



El significado del listón verde es que los niños no se toquen, no se abusen, no se golpean y no se matan.



Se les hace ver a la ciudadanía en general a que les hagan del conocimiento a los niños que las personas que porten el listón o parche verde en la espalda pueden brindar ayuda con toda confianza.



Esto se está llevando a cabo a nivel estatal y se hizo la invitación por parte de Martínez Rodríguez a otros clubes de también apoyar de esa manera.



Se han presentado casos a últimas fechas de menores abusados, golpeados y debido a esta razón se está tomando en cuenta este programa.



“Es muy importante que los padres concienticen a sus hijos que se acerquen a las diversas autoridades, nosotros estamos poniendo un granito de nuestra parte para mejorar este problema”, recalcó.