Movimiento Ciudadano reprueba gestión de AMLO a dos años de gestión

"Es evidente el estancamiento: en el segundo trimestre de 2019, la economía se contrajo 0.9 según datos del Inegi, en el primer trimestre de 2020 siguió disminuyendo a 1.4, y para el segundo trimestre de 2020 el PIB ya había decrecido 18.7,” subrayó.



“Tenemos que señalar que uno de los compromisos del Presidente fue el de no recurrir a métodos de extracción que afecten la naturaleza no obstante en el PEF 2021, el gobierno contempla dos proyectos de exploración y producción de Pemex que implican uso de fracking,” se lee en el comunicado.



Movimiento Ciudadano aseguró que tras dos años de gobierno del presidenteque tanto criticó y recurre a las mismas políticas clientelares y centralistas que, según ellos, tanto daño hicieron al país.A través de un comunicado,que representa la pandemia del covid-19.Añadió que México está lejos de recuperar la seguridad, tranquilidad y justicia que prometió en 12 años de campaña, desde las elecciones de 2006 hasta la última de 2018.Señaló que gobierno federal no regresó el ejército a los cuarteles, al contrario, ampliaron su presupuesto y sus funciones en calles, puertos y las obras públicas y la Guardia Nacional que tendría un mando civil, terminó por ser un instrumento más de las Fuerzas Armadas.Movimiento Ciudadano puntualizó que el Presidente ha sido indolente con las víctimas del crimen organizado o familiares de personas desaparecidas, pero solidario con delincuentes como El Chapo Guzmán Loera, a quien le externó su conmoción por su cadena perpetua.Manifestó que a pesar del lema “abrazos, no balazos”, hoy, el gobierno de López Obrador acumula 59 mil 451 homicidios y 27 mil 871 personas desaparecidas: en promedio, 97 personas son asesinadas todos los días.De igual manera, sostuvo que Morena en la Cámara de Diputados no actúa diferente a otras legislaturas, parece como ventanilla del Poder Ejecutivo. Con “lealtad ciega”, como prefiere el Presidente, los diputados de Morena y sus aliados, no mueven ni una coma a las propuestas del Ejecutivo, aunque eso signifique recortar el presupuesto para seguridad y salud de las entidades, o trunque el desarrollo de la ciencia, cultura o el deporte en el país.Crisis económica comenzó antes de coronavirusEl partido aseguró que a pesar de la insistencia por parte del gobierno mexicano sobre que la economía cayó a la par de la pandemia a causa de covid-19 “la realidad es que la economía estaba en recesión mucho antes de que se registrara el primer mexicano contagiado".Aseveró que no hubo tampoco crecimiento en la generación de empleos, ya que en los primeros nueve meses de 2019 se crearon 488 mil empleos formales, el 63% de los empleos generados en el mismo periodo de 2018. Para 2020 se habían perdido más de 12 millones de empleos, aseguraron.y excluyó a la industria de distribución en el abastecimiento. Si el abasto de medicamentos estaba por debajo del 30 por ciento ahora se encuentra en el 70%.Toda vez que de 2018 a la fecha ha habido un recorte de 16 por ciento en los programas de atención al cáncer de mama y de 15% para las acciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva.Aunado a ello recalcó que desaparecieron las estancias infantiles, recortando prácticamente la mitad del presupuesto (43%) destinado y afectando a 9 mil 565 de ellas. Añadieron que este recorte es una medida regresiva a derechos de las mujeres, pues las obliga a salir del ámbito público al ámbito privado para realizar labores de cuidado.MC expresó que el gobierno federal sigue apostando a un modelo de destrucción del medio ambiente, tan solo en 2021, todos los organismos de la Semarnat padecerán recortes que van del 3 por ciento, en el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegida; del 8.9 por ciento al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; del 9 por ciento para la Procuraduría ambiental; y hasta del 11 por ciento para la Comisión Nacional Forestal., como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Este Gobierno, en vez de promover el desarrollo de energías limpias, las ha frenado.Con información de Milenio