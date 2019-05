Movimiento naranja coquetea con Germán Martínez

El coordinador parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, en el Senado de la República, Dante Delgado, había invitado con anterioridad, antes que dejara el PAN, al ahora exdirector del IMSS, Germán Martínez a sumarse a su partido.Delgado Rannauro, reveló que el también ex dirigente panista es un político de gran calidad humana, aunque puntualizó que en fechas recientes no ha platicado con él.Germán Martínez Cázares es senador con licencia por Morena y actualmente su escaño es ocupado por su suplente, Pedro Haces. Ahora que dejo su cargo en el IMSS, si así lo deseara, podría regresar a su lugar en la bancada de Morena, o sumarse a Movimiento Ciudadano, o ser legislador independiente.“No, no, espérense, no calentemos ansias, hasta que él decida. Espero que no usen las prácticas de antes de que lo inviten de embajador, bueno, a mí me invitaban”, comentó Dante Delgado, al referirse a la posibilidad de que Germán Martínez regrese como senador en funciones.Por su parte, la senadora del PAN, Noemí Reynoso, explicó que mañana su bancada propondrá en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ante la situación de desabasto de medicamentos y de recorte de plazas en el IMSS.“Me parece que la renuncia de Germán Martínez, y como lo decía el coordinador, el fondo del fondo del asunto, nos obliga a llamar a comparecer al secretario de Hacienda, que, además, esperemos que dé la cara”, indicó la legisladora.