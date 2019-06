Mucha Fruta Fest ¿listos para la fiesta?

Con música electrónica y urbana liderando el cartel de Mucha Fruta Fest, es la respuesta directa a que los saltillenses no se encuentran “convencidos de que nuestro ambiente es grupero”, por lo que este sábado 15 abren las puertas de Hacienda El Mimbre para presentar un festival de música alternativa.En punto de las 13:00 horas se dará acceso al público, al mismo tiempo que el grupo Audioholic dé la apertura al festival en el escenario principal, por lo que se espera desde el primer minuto cumplir con la meta de 12 horas de música, baile y diversión ininterrumpida.Asimismo, apenas una hora y cuarto después, Reyes abrirá el escenario Beatbanks Experience, un espacio dedicado a la música electrónica donde tendrá presencia DJs como Missound, Vaganbonds, Broz Rodríguez, entre otros.Para los asistentes que hayan adquirido su boleto de entrada general o que tengan planeado adquirir su boleto general hoy mismo, tendrán acceso al escenario principal y al escenario Beatbanks Experience, venta de bebidas y al área de food trucks.Además de lo ya mencionado, los VIP tendrán un acceso preferencial al recinto, estacionamiento exclusivo, área preferencial, barra de bebidas exclusiva, servicios de meseros, baños exclusivos, además de otros servicios que aún no han sido especificados.Si tienes tu boleto o tienes planeado asistir al festival, ten en cuenta que sólo podrás ingresar artículos como tu identificación oficial, gorras o sombreros, lentes de sol, bloqueador solar (no aerosol), celular, cámara de bolsillo o GoPro, cajetilla de cigarros (una por persona) y cigarros electrónicos.Respecto a los objetos que no podrás ingresar al lugar, se encuentran alimentos y bebidas, sustancias ilegales o drogas, armas o punzocortantes, marcadores o aerosoles, explosivos o pirotecnia, cadenas, bicicletas, patines, patinetas, envases o termos, banderas con astas, cámaras profesionales o drones, selfie stick, paraguas y mascotas.Los costos de los boletos actualmente se encuentran en $550 y $850, más cargo por servicios, respectivamente, mismos que pueden ser adquiridos en la página http://www.muchafruta.com , en diversos puntos de venta de eticket y el grupo de RP’s del festival.