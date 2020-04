Mudarían el Ascenso MX a Primera División

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Víctor Montiel, presidente de la Liga de Balompié Mexicano, reconoció que algunos clubes de la Liga de Plata ya se acercaron a ellos en busca de incorporarse a la naciente Liga.



En este sentido, señaló Montiel que están abiertos a recibir tanto a los jugadores como a los clubes del Ascenso MX que deseen sumarse, al quedar fuera de la Liga MX, cuyos jerarcas deberán anunciar de un momento a otro su desaparición.



Expresó que “sí hay posibilidad” de incorporar a la Liga de Balompié Mexicano a algunos clubes del Ascenso MX, “porque si se quedan sin jugar, prácticamente su equipo ya desaparecería; ya no tendría cabida en ningún lado, en teoría, y ahorita ya sería nada más con nosotros, esa es la realidad”.



Dijo que ya recibió llamadas de algunos dueños: “He recibido de dos, ahorita no puedo decir sus nombres... Pero estamos abiertos a recibir a algún equipo, todo con su debido respeto”.







“Al final de cuentas, estamos conscientes de que ya es algo muy oficial y ya cuando les hayan dado sus documentos de que ya no pertenecen, o que hayan decidido no estar en la Liga de Ascenso MX, estamos abiertos a escucharlos y a recibirlos acá”.



“Acá vendrían a Primera División de alguna manera, no estarían en el Ascenso. No sé si por ser Liga nueva tengan ese beneficio como tal, pero de alguna manera estarían en la Primera División con nosotros”.



Asimismo, aunque expresó que el Covid-19 está deteniendo los trámites de algunos equipos que se afiliarán a la Liga Balompié Mexicano, “ya todos mandaron sus escudos, sus detalles en lo que van avanzando; todo está en forma y podría decirse que ya están ‘dentro de’, mas no oficializados”.