Mueller abre la puerta para juicio político contra Trump

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de mayo de 2019

Given that Special Counsel Mueller was unable to pursue criminal charges against the President, it falls to Congress to respond to the crimes, lies and other wrongdoing of President Trump – and we will do so. No one, not even the President of the United States, is above the law. https://t.co/w61a8rRQeK — (((Rep. Nadler))) (@RepJerryNadler) 29 de mayo de 2019

Robert Mueller’s statement makes it clear: Congress has a legal and moral obligation to begin impeachment proceedings immediately. — Cory Booker (@CoryBooker) 29 de mayo de 2019

En su conferencia de prensa, el exfiscal especial Robert Mueller afirmó que no acusó de un delito federal al presidente Donald Trump, debido a que la Constitución establece pasos particulares sobre ello, los cuales tendrían que ser aplicados por el Congreso.“La opinión (las reglas del DOJ) dice que la Constitución requiere un proceso distinto del sistema de justicia penal para acusar formalmente a un presidente en funciones de irregularidades”, expuso Mueller.Para el presidente Trump, el mensaje de Mueller deja claro que el caso está “cerrado”, porque no hubo suficiente evidenciaSin embargo, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, el demócrata Jerry Nadler, señaló que corresponde al Congreso investigar y determinar lo que Mueller no pudo.“Dado que el fiscal especial Mueller no pudo presentar cargos criminales contra el presidente, corresponde al Congreso responder a los crímenes, las mentiras y otras irregularidades del presidente Trump, y lo haremos”, afirmó en un comunicado de prensa. “Nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, está por encima de la ley”.Varios congresistas estadounidenses han pedido al Congreso de la nación dar inicio a un proceso de juicio político contra el presidente. A la iniciativa se ha unido asimismo el candidato presidencial demócrata Cory Booker, que este miércoles escribió en su perfil de Twitter que el juicio contra el mandatario es una “obligación legal y moral” de la Cámara.Cory Booker escribió: “La declaración de Robert Mueller aclara: el Congreso tiene la obligación legal y moral de comenzar inmediatamente el proceso de acusación”.Entre los demócratas se han reportado diferencias sobre un posible juicio político contra el presidente Trump, pero la lideresa de la mayoría en la Cámara, Nancy Pelosi, considera que no es momento para ello.De iniciarse el proceso, el primer paso sería del Comité Judicial en la Cámara Baja.