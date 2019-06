Mueller testificará ante el Congreso por el caso ruso

El fiscal especial Robert Mueller aceptó testificar en una audiencia pública ante el Congreso de Estados Unidos sobre su investigación acerca de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, anunciaron este martes legisladores demócratas.Mueller comparecerá ante el Comité Judicial y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes el 17 de julio."Rusia atacó nuestra democracia para ayudar a Trump a ganar. Trump agradeció y usó esa ayuda", escribió Adam Schiff, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en Twitter."Como dijo Mueller, eso debería preocupar a todos los estadounidenses. Y ahora todos los estadounidenses escucharán directamente a Mueller", añadió.La aparente reacción de Trump llegó rápidamente con un tuit de dos palabras en el que no se refirió a Mueller: "¡Acoso presidencial!".El informe Mueller, publicado en abril, esbozó numerosos contactos entre la campaña electoral de Trump y rusos vinculados al gobierno. También reveló que el presidente intentó en varias ocasiones obstaculizar la investigación.Los demócratas se encuentran divididos sobre si lanzar o no un proceso de juicio político contra el presidente republicano, pero, antes de tomar una decisión, han pedido a figuras del caso que declaren públicamente sobre el informe, ya que temen que gran parte del país no esté al tanto de su contenido.En su primera declaración pública sobre la investigación, el 29 de mayo, Mueller dijo que las directrices del Departamento de Justicia le habían impedido acusar a Trump, a pesar de detallar al menos 10 actos de obstrucción de la justicia por parte del mandatario.Según Mueller, el informe no exoneró a Trump, pero sugirió que el Congreso tiene tanto los poderes constitucionales como la responsabilidad de perseguir el caso.Si bien muchos de los candidatos para la nominación demócrata de 2020 están a favor de un juicio político, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha argumentado que sería un movimiento arriesgado de realizar sin tener un caso "sólido" y un apoyo bipartidista.Aunque la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobara lanzar el proceso contra el presidente, esa iniciativa tendría pocas posibilidades de prosperar, dada la mayoría republicana en el Senado.Mueller pasó casi dos años investigando la injerencia en las elecciones rusas y la posible participación de Trump y su círculo íntimo.La investigación concluyó que no había pruebas suficientes de una conspiración criminal, pero descubrió que la campaña de Trump agradeció y esperó beneficiarse electoralmente de información robada y divulgada a través de los rusos.