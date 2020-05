Muere a los 21 años, ex futbolista de la Roma de un paro cardíaco

Escuchar Nota

"AS Roma llora la pérdida del ex jugador de la 'Primavera' (el equipo juvenil del club romano) Joseph Bouasse Perfection y se une a sus seres queridos en este momento de gran dolor", escribió el equipo capitalino en Twitter.

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

El camerunés, ex jugador de, según informó el conjunto romano en una nota en sus redes sociales.llegó a Italia en 2014, cuando tenía 15 años, yque le había inicialmente prometido un futuro en el mundo del futbol.Fue rescatado por el, un club de aficionados de la capital italiana, y de allí entró en los juveniles del Roma en 2016, donde le entrenó Alberto De Rossi, padre del ex capitán romanista Daniele De Rossi.Pese a no llegar al primer equipo,, durante su cesión al Vicenza de la Serie B (Segunda división). Su última experiencia la hizo en Rumanía, con laTambién lapublicó un mensaje en sus redes sociales para mostrar su pésame por el trágico fallecimiento de