Muere a los 30 años Clark Gable III

A menos de 48 horas de los Premios Oscar, el mundo del cine ha asistido a una triste noticia. El joven actor y presentador de televisión Clark Gable III, nieto del mítico Clark Gable, ha fallecido a los 30 años. Así lo ha confirmado en Instagram su propia madre, Tracy Yarro.Según reportan varios medios locales, el intérprete fue encontrado inconsciente en el domicilio en el que vivía, en el condado de Texas, por su pareja. Tras ello, fue trasladado de urgencia al Hospital Texas Health Presbyterian de la ciudad de Dallas, pero nada pudo hacerse allí por salvar su vida y pereció en la mañana del viernes.Hasta el momento, las causas de la muerte no han trascendido. Fue la propia madre del actor la que dio la noticia en redes sociales. "Con toda la tristeza de mi corazón decimos adiós a mi bonito hijo Clark. Ha fallecido esta mañana. Siempre estaré cerca de ti, mi precioso hijo", publicó Yarro en su perfil de Instagram. El fallecido deja una hija pequeña, nacida en septiembre de 2017.En los últimos años, Clark Gable III, nacido el 20 de septiembre de 1988 había participado en varias películas menores, como "Ordinary Madness" y "Looking for Clarissa". En los próximos meses, tenía previsto estrenar dos nuevas cintas: "Heckler" y "Sunset at dawn". Aunque su trabajo más notorio fue, sin duda, en el programa semanal "Cheaters", que presentó entre 2012 y 2013 en la cadena VH1. En él, Gable y su equipo seguían a personas potencialmente infieles en sus relaciones sentimentales.El actor era nieto del prestigioso actor Clark Gable, parte del elenco de 82 películas y protagonista de largometrajes tan exitosos del cine clásico como "Lo que el viento se llevó", "Mogambo" y "Sucedió una noche". Por el último título, de hecho, el intérprete ganó el Oscar a Mejor Actor en 1935. Un galardón para el que fue nominado en otras dos ocasiones: en 1936 por "La tragedia de la Bounty" y en 1939 por "Lo que el viento se llevó".