Muere a los 38 años el músico estadounidense Justin Townes Earle

"Con una tremenda tristeza os informamos del fallecimiento de nuestro hijo, esposo, padre y amigo Justin", escribieron hoy sus seres cercanos en las redes sociales del músico.



"Muchos de vosotros habéis confiado en su música y en sus letras a lo largo de los años y esperamos que su música continúe guiándoos en vuestros viajes. Te echaremos mucho de menos, Justin", añadieron.

El músico estadounidense, referencia de la escena de Nashville e hijo de la leyenda del country y el folk Steve Earle,El texto de despedida de sus familiares y amigos terminó con unos versos de la canción "Looking for a Place to Land": "".Por ahora no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Justin Townes Earle, quien durante años tuvo problemas de adicción a las drogas.