Muere a los 51 años John Singleton

John Singleton falleció este lunes a los 51 años de edad, luego de que su familia haya decidido desconectar los aparatos de apoyo artificial que lo mantenían con vida, reportó The New York Times.El director murió en el hospital Centro Médico Cedars-Sinai, de Los Ángeles, al cual ingresó después de haber sufrido un derrame cerebral; posteriormente, cayó en coma.La familia del cineasta había informado que decidieron retirar el tratamiento durante la mañana de este lunes.La semana pasada, la madre de Singleton, Sheila Ward, mantuvo una disputa con sus hijos, pues no querían que ella fuera la encargada de tomar decisiones médicas y de controlar las finanzas del director.Singleton dirigió Los Dueños de la Calle en 1991, cinta con la que retrató la violencia que enfrentaban habitantes afroamericanos de los suburbios de Los Ángeles.