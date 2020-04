Muere a los 89 años el actor Aarón Hernán

Escuchar Nota

Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro C. Aarón Hernán, reconocido actor de cine, teatro y televisión, cuyo compromiso con la ANDA lo llevó a ocupar las Srías. de Interior y Exterior y Tesoro en varias ocasiones y ha fungir como Secretario General de 1998 al 2002. DEP. pic.twitter.com/yLcz21peAi — Andactores (@andactores) April 27, 2020

Buen viaje AMIGO de toda mi vida profesional y en personal fue un honor ser tu amiga pic.twitter.com/zRe9tElXe5 — P Reyes Spíndola (@reyesspindola) April 27, 2020

.- Esta tarde la, dio a conocer el sensible fallecimiento del actor, a la edad de 89 años.En su cuenta de, lainformó:"Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro C. Aarón Hernán, reconocido actor de cine, teatro y televisión, cuyo compromiso con lalo llevó a ocupar las Srías. de Interior y Exterior y Tesoro en varias ocasiones y ha fungir como".es reconocido por su actuación en la telenovela La mentira​ de 1965, donde debutó como actor de televisión. Nació el 20 de noviembre de 1930.