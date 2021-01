Muere a los 96 años la actriz Cicely Tyson, icono afroamericano de Hollywood

Escuchar Nota

"He gestionado la carrera de la señorita Tyson durante más de 40 años y cada año ha sido un privilegio y un honor", afirmó el representante en un comunicado que no especifica las razones de su muerte.

"Me hiciste sentir amada, vista y valorada en un mundo donde todavía hay un manto de invisibilidad para nosotras las chicas chocolate negro. Me diste permiso para soñar", dedicó Davis a Tyson en una conmovedora publicación tras conocer su fallecimiento.

La actriz Cicely Tyson, dejando atrás una larga carrera en cine y televisión, con trabajos como la película "Sounder" y la serie "How to Get Away with Murder" que le valieron un Óscar honorífico en 2018.Su representante,, que se convirtió en un icono para la representación en pantalla de la comunidad afroamericana y nunca dejó de trabajar desde su primera aparición en el cine en el año 1959.Entre los trabajos más conocidos de Tyson figuran cintas de diferentes épocas como "" (1973), "Fried Green Tomatoes" (1991) y "The Help" (2011), así como series de televisión de la talla de "House of Cards" (2016) y(2015-2020).Muchas estrellas de Hollywooden el cine con personajes de la pequeña pantalla sin que ello mermara su prestigio.La actriz, cuando disfrutaba de una notable carrera en la gran pantalla,(1974) y tuvo un papel muy destacado en la aclamada serie "East Side/West Side" (1963-1964). Ambos personajes acercaron su rostro a los hogares y se convirtió en un icono para el público afroamericano.De hecho, Tysonpara la televisión muy recientemente en "How to Get Away with Murder" donde interpretaba a la madre del personaje protagonista, encarnado por Viola Davis.La actriz, una voluntad que siempre expresó. Sus últimos créditos datan del año 2020 y esta misma semana publicó sus memorias, tituladas "Just As I Am”.Cuando recibió elen 2018 aseguró: "Hay que tener fe y confianza, creer en lo que haces. Mamá, sé que no querías que me dedicara a esto, pero lo hice y aquí está (el Óscar). Siento que es una culminación".