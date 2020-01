Muere Agapito Balderas, hijo de ex alcalde de Jiménez

Escuchar Nota

Jiménez, Coah.- Agapito Balderas, hijo del ex alcalde del municipio de Jiménez, Coahuila, Juan Balderas murió esta mañana en su domicilio ahí en la cabecera municipal.



Fue su padre, el ex alcalde quien lo encontró sin vida en su recámara, al irlo a buscar por la tarde, tras parecerle extraño que no moviera su vehículo durante todo el día localizándolo en su recámara ya muerto.



Segú los médicos, el hijo del ex alcalde habría fallecido entre las 5 y 6 de la mañana del jueves.



Los Balderas son dueños del negocio de abarrotes y minusuper La Curva, ubicado en la carretera Ribereña ahí en la cabecera de Jiménez.



Agapito Balderas, conocido comerciante y también master en finanzas por la UANE, de 47 años falleció según los primeros reportes médicos de un infarto fulminante.



Ambos, padre e hijo, son integrantes de la respetable Logia Masónica Liberación 43-3 y tuvieron sesión el miércoles por la noche, en la cual ambos estuvieron juntos y comentando los puntos del orden del día.