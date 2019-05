Muere Alfredo Pérez, el ultimo gran político español

Alfredo Pérez Rubalcaba, el histórico líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y considerado el “último gran político” español, murió en un hospital de Madrid tras no superar un ictus cerebral que le llevó al hospital la noche del jueves pasado. Nacido en Cantabria, de 67 años y con una larga y prolífica trayectoria profesional, desde hace unos años había vuelvo a su cátedra de química, alejado de la primera línea de la política y muy distanciado de la actual dirección de su formación política y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el que mantenía una pésima relación.Alfredo Pérez Rubalcaba fue quizá uno de los políticos españoles más precoces y brillantes desde la restauración de la democracia en España. Su origen cántabro y su vinculación desde joven a las luchas y movimientos vinculados a la lucha sindical de los mineros asturianos y de los obreros del norte de España le llevaron a incorporarse a las filas socialistas. Ahí tuvo de inmediato un lugar, hasta convertirse muy rápido en una de las figuras con más proyección en la década de los ochenta, precisamente cuando el ex presidente socialista Felipe González dominaba a su antojo el tablero político de su partido y del país.De hecho, la trayectoria política de “Rubalcaba” -como era conocido popularmente- inició en plena dictadura, cuando se incorporó con menos de veinte años al Frente de Liberación Popular (FLP), una organización clandestina que luchaba por el derrocamiento de la dictadura fascista de Francisco Franco.A pesar de que su familia era del pueblo cántabro de Solares, cuando era muy joven se trasladaron todos a vivir a Madrid, donde él inició su carrera universitaria de Química y su padre empezó a trabajar como piloto aviador. Aunque estaba centrado en hacer carrera en el campo de la ciencia y la química, finalmente hubo un hecho que le trastocó los planes y cambio su vida para siempre: el asesinato en 1969 del líder estudiantil Enrique Ruano, que fue secuestrado y torturado hasta la muerte por agentes de la policía franquista. Fue una época en la intercalaba su vida universitaria con su activismo político, en la clandestinidad, además de convertirse en un atleta de élite. De hecho llegó a correr los 100 metros en menos de once segundos, que era una de las facetas que más destacaba en su biografía.En los últimos años del gobierno de Felipe González (1983-1995), Rubalcaba se convirtió en ministro de varias carteras y en vocero del gobierno. Al finalizar el gobierno socialista de esa época se incorporó de nuevo a su cátedra universitaria, pero también siguió asumiendo responsabilidades en el partido, hasta que asumió el poder, en el 2004, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el que fue vicepresidente del gobierno y el ministro del Interior durante la delicada etapa del final definitivo de la organización separatista vasca ETA.La última gran responsabilidad política de Rubalcaba fue la de candidato a la presidencia por parte del PSOE, en los comicios del 2011, que perdió estrepitosamente contra el conservador Mariano Rajoy, quien precisamente decidió despedirlo con un artículo en el que elogió su “sentido de Estado” y en haber sido un “rival admirable”.Su muerte conmocionó a toda la clase política española, incluido el presidente del gobierno en funciones y su compañero de partido, Pedro Sánchez, que decidió suspender su agenda para acompañar a su familia y amigos, a pesar de que entre ellos nunca hubo afinidad y que en los últimos años mantuvieron serias y abiertas diferencias.