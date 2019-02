Hace algunos días se dio la noticia que Andy Anderson, exbaterista de The Cure, había anunciado que tenía cáncer terminal y hoy a los 68 años de edad el músico dejó de existir.Anderson quien fuera el único integrante de la banda inglesa liderada por Roberth Smith de origen africano, había compartido en un comunicado que no deseaba que su familia lo viera en estado vegetal por lo que decidió no reanimarse y aceptar eso como una experiencia.También expuso que las quimioterapias y la radioterapias iba a ser discutidas, sin embargo ya no alcanzó a recibirlas.El baterista estuvo con The Cure sólo un año 1983-1984 donde tocó con ellos en Glasgow, entre otros escenarios.Al final de comunicado, Andy pidió buena vibra y comentarios positivos, aseguró que amaba a todos y que los tenía muy cerca del corazón.