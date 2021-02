Muere atropellado el padre de Nicki Minaj mientras daba un paseo

Escuchar Nota

Hace solo unas horas que la noticia corre como la pólvora por los medios estadounidenses., padre de la raperaha fallecido este fin de semana tras haber sido atropellado enpor un coche que se dio a la fuga.Según publica, el padre de la famosa artista fue arrollado por un coche en la tarde del viernes. Eran ya pasadas las seis de la tarde y había oscurecido, por lo que los testigos del accidente no pudieron quedarse con los detalles del coche que mató a Robert, que tenía 64 años y se encontraba paseando. Tras el suceso, Maraj fue trasladado al hospital más cercano en estado muy crítico, pero falleció horas después sin que los médicos pudieran hacer nada por su vida. Por ahora, no hay más datos sobre lo ocurrido y la brigada de homicidios se encuentra investigando las circunstancias.Pocos son los detalles que se conocen sobre la relación quemantenía con su padre, aunque son varias las voces que apuntan a un vínculo complicado entre padre e hija. En septiembre de 2019 la rapera anunció su retirada -no se sabe si temporal o no- de los escenarios y la industria musical. Un adiós provocado por sus ganas de centrarse en su familia, algo que llevó a cabo a rajatabla pues un año después dio a luz a su primer hijo.Por el momento nini nadie de su entorno personal se ha pronunciado acerca de la noticia.Ha sido únicamente el representante de la artista quien se ha encargado de confirmar el trágico suceso a los medios.