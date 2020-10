Muere atropellado hombre de la tercera edad al intentar cruzar la Calzada San Pedro

Escuchar Nota

San Pedro, NL- Un hombre de la tercera edad murió al intentar cruzar la calle, en el municipio de San Pedro.



Testigos del hecho detallaron que la víctima a quien conocían en la zona como Don Pedrito, caminó para cruzar la Calzada San Pedro en su cruce con Missouri, luego de haber comprado unos cigarrillos en una tienda de conveniencia.



Sin embargo, aparentemente no visualizo la camioneta, que segundos después lo impactó.



Trabajadores de negocios cercanos salieron a brindar apoyo y llamar a una ambulancia, pero el hombre de aproximadamente 70 años de edad ya no contaba con signos vitales.



Al lugar arribaron elementos de Tránsito de San Pedro, quienes acordonaron la zona.



En el sitio quedó tendido el cuerpo de Don Pedrito, quien aseguraron testigos se dedicaba a la jardinería en la zona, a un lado de este el sombrero beige que lo caracterizaba junto con la última caja de cigarros que compró, antes de dirigirse a su domicilio en la Colonia Real del Valle en Santa Catarina.



Mientras tanto, la conductora de la camioneta, quien no fue identificada, fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para brindar su versión de los hechos.



Sin embargo, será la autoridad quien defina la culpabilidad de los involucrados.