Muere bebita en la colonia Nuevo Teresitas de Saltillo

Saltillo, Coah.- Tan solo un descuido bastó para que una menor de apenas cuatro meses de edad sufriera el accidente casero que le habría quitado la vida, al sufrir la broncoaspiración de la que sus padres se percataron demasiado tarde.



Los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Nuevo Teresitas al filo de las 14:00 horas de este lunes, cuando la pequeña Camila descansaba en el asiento especial que sus padres pusieron sobre un sillón, tras haber ingerido su comida de la tarde.



Minutos después, Lluvisela Soto e Ignacio Concepción se dieron cuenta que estaba inconsciente y abordaron un vehículo particular para trasladarla hasta las instalaciones de bomberos en el sur de la ciudad, donde la infante fue revisada aunque ya no había nada que hacer.



Tras confirmarse el deceso, autoridades ministeriales acudieron al lugar para tomar conocimiento y entrevistarse con los deudos, que dieron su versión de los hechos imaginando que nada grave había pasado.



Aunque de inicio se manejó la versión de que la menor había sufrido una caída que le había causado un golpe mortal en la cabeza, eso se descartó cuando el titular de protección Civil Antonio Neira declaró que el cuerpo no presentaba ningún tipo de golpe y suponían un deceso natural.



Al mismo tiempo, los restos de la menor fueron trasladados a las instalaciones del Semefo, donde se le realizaría la autopsia de ley para determinar las causas exactas que le quitaron la vida.