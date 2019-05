Muere bebito broncoaspirado

Un bebé de 6 meses perdió la vida al broncoaspirarse cuando dormía en su cuna, motivo que hizo que sus padres de inmediato lo llevaran a una clínica del IMSS a donde llegó sin signos vitales.Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes cuando la madre de Juan de Dios, de apenas 6 meses de nacido, se percató que el niño no respondía y ya tenía varias horas dormido, por lo que al acercarse se dio cuenta que no estaba respirando.En ese momento la mamá de inmediato decidió trasladarse hacia una unidad médica llegando a la Clínica 2 del IMSS, donde enfermeras recibieron al bebé e intentaron reanimarlo, pero ya no contaba con signos vitales.Ante esto hechos la madre de familia no podía creer lo sucedido pues horas antes, el niño había despertado y lo había alimentado como lo hace de costumbre.Al lugar llegaron autoridades, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos así como la Pronnif, quienes revisaron que los restos del recién nacido no presentaran algún signo de violencia.El cuerpo del infante fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley que dictamine la causa exacta de la muerte y poder entregar los restos a sus padres.