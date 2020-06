Muere Bonnie Pointer, cantante y fundadora de The Pointer Sisters

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Bonnie Pointer, quien en 1969 convenció a tres de sus hermanas cantoras de la iglesia para formar las Pointer Sisters, que se convertiría en uno de los proyectos más importantes de las próximas dos décadas, murió ayer.



La ganadora del Grammy murió de un paro cardíaco en Los Ángeles, dijo el publicista Roger Neal. Tenía 69 años.



"Es con gran tristeza que tengo que anunciar a los fanáticos de las Hermanas Pointer que mi hermana Bonnie murió esta mañana", dijo la hermana Anita Pointer en un comunicado. "Nuestra familia está devastada. En nombre de mis hermanos y yo y toda la familia Pointer, les pedimos sus oraciones en este momento", añadió







Bonnie Pointer solía cantar como solista y fue un miembro esencial del grupo a través de sus primeros éxitos, incluidos "Yes We Can Can" y "Fairytale". Luego, se lanzó en una corta y modesta carrera en solitario en 1977, ya que sus hermanas tuvieron varios mega éxitos sin ella.



Ruth, Anita, Bonnie y June, hijas de un ministro que también tenía dos hijos mayores, crecieron cantando en su iglesia en Oakland, California.







Fue Bonnie, poco después de graduarse de la escuela secundaria, quien primero quiso dejar de cantar canciones gospel en clubes para seguir una carrera profesional como cantante.



"Las Hermanas Pointer nunca hubieran sucedido si no hubiera sido por Bonnie", dijo Anita Pointer en su declaración.



Ella convenció a la hermana menor June para que se uniera a ella, y las dos comenzaron a hacer conciertos juntas como dúo en 1969. Eventualmente, alistarían a sus dos hermanas mayores, que ya estaban casadas y tenían hijos, para unirse a ellas.



El cuarteto aportó una fusión única de funk, soul y jazz al estilo de los años 40, a menudo vistiendo en un estilo retro que se parecía a sus predecesoras, las Andrews Sisters.