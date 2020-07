Muere Brad Pye Jr, el primer crónista deportivo negro

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Brad Pye Jr. tenía solo 12 años en 1943 cuando le pagó a un amigo $ 5 para que lo llevara de su casa en Plain Dealing, Luisiana, a Los Ángeles. Durante los siguientes cuatro años, vivió solo en Central Avenue hasta que su madre se unió a él.



La incertidumbre frente al preadolescente ganó claridad mientras asistía a Thomas Jefferson High School, donde encontró amor por el deporte y el periodismo. Realizó trabajos ocasionales como limpiabotas, empleado de una estación de servicio y trabajador de una fábrica, pero su pasión por contar historias ardía.



Y aunque no lo sabía en ese momento, esa pasión a lo largo de décadas se manifestaría en un cambio real, no solo para él, sino para otros que se parecían a él.



Pye, el primer locutor deportivo negro en Los Ángeles que subió de rango como líder y administrador en agencias de noticias, organizaciones deportivas y servicios de la ciudad, murió mientras dormía el domingo en su casa en Los Ángeles. Tenía 89 años.



Cuando Amber Pye-Blacknard le contó a su hijo por primera vez la historia de su abuelo "haciendo autostop" a Los Ángeles, ella dijo en broma que no lo creía. Pero a ella le encanta la historia porque ilustra el valor y la voluntad que él demostró para darse a sí mismo y a su familia una vida mejor.