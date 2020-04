Muere Charlotte Figi, la niña que inspiró un aceite de cannabis medicinal

Escuchar Nota

"Charlotte ya no sufre. Está libre de convulsiones para siempre. Gracias por todo su amor", escribió en Facebook la madre de Charlotte, Paige Figi.



La progenitora explicó en la red social que su familia ha estado enferma cerca de un mes, desde principios de marzo, pero que no habían encajado inicialmente en "todos los parámetros del test para el covid-19". Por lo que se les dijo que se autotrataran en casa a no ser que los síntomas empeoraran.El estado de la adolescente se deterioró y por eso fue ingresada el 3 de abril en la unidad pediátrica de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Colorado Springs. Charlotte recibió tratamiento en la planta asignada para los contagios con covid-19 y recibió los cuidados que corresponden a los protocolos médicos activados, señaló su madre. El mismo 3 de abril los resultados de la prueba para covid-19 que se le practicó dieron negativo, por lo que recibió el alta el 5 de abril cuando aparentemente empezó a mejorar.Charlotte tuvo una convulsión por la mañana el 7 de abril que le provocó fallo respiratorio y paro cardíaco, por lo que volvió a ser ingresada en la unidad pediátrica de cuidados intensivos. "Debido al historial de más de un mes de dolencia de nuestra familia, y a pesar del resultado negativo del test, fue tratada como un posible caso de covid-19", afirmó Figi.Los tratamientos farmacéuticos no le hacían efecto, por eso su madre se contactó con los hermanos Staney, quienes desarrollaron una cepa de cannabis rica en cannabidiol (CBD) y baja en la molécula psicoactiva tetrahidrocannabinol (THC). La niña comenzó a ser tratada con un aceite de marihuana medicinal que se transformaría en el más utilizado en el mundo contra las convulsiones y fue bautizado como 'Charlotte's Web'.Con información de RT.