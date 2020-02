Muere Chivas en la raya; ¡están que echan humo!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Chivas destroza corazones, los mismos a los que enamoraron con siete refuerzos. Llamarlas Chivalácticas está de más, el Rebaño lleva más de un mes en la tierra, no son de otro mundo.



La Máquina, aceitada, echa humo en el Akron e hila otro triunfo. Jonathan Rodríguez a pase de Santiago Giménez, finta en el área y tira pegado al poste para abrir el marcador.



Alexis Vega iguala el juego a través de un discutible penalti que Adonai Escobedo refuerza con el VAR.



Adrián Aldrete, como golfista, le pega con la potencia necesaria al balón y lo incrusta en el ángulo derecho de Toño Rodríguez; tiro de hoyo en uno.



El Rebaño empuja, intenta, pero no alcanza.



Las alarmas están encendidas en Verde Valle. La época de chivas flacas no termina.







El Juego



Luis Fernando Tena sacude el tablero, el “Flaco” lo hace luego de dar síntomas de crisis. Pasaron 58 segundos, y Alexis Vega con un tiro de lejos hace que Jesús Corona se ensucie rápido el suéter.



La Máquina anotó al minuto 9 por parte de Jonathan Rodríguez, pero el árbitro corrió al VAR a revisar una falta antes del gol.



Chivas presionó, Antuna aceleró en el área, Aldrete se barre y lo toca tenuemente. Escobedo marca el penalti. Alexis Vega agarró el balón y lo colocó en el manchón, para igualar el juego.



Alex Castro entró al terreno para refrescar el ataque cementero.



Desde la táctica fija, Aldrete metió el gol de la victoria.



Tena estuvo inquieto y decidió darle minutos a Eduardo López. El juego cambió, pero todo ese vértigo de antes agotó la energía de los tapatíos.



Dieter Villalpando entró y Lucas Passerini también, pero el partido no levantó. El reloj avanzó y El Rebaño se quedó sin fuerza, Antuna tuvo el empate, pero falla. El Brujo no anda.



Llega el fin, Chivas suma un mes sin ganar. La crisis que niega Tena es real.