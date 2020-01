Muere Christopher Tolkien, hijo del creador de El Señor de los Anillos

Escuchar Nota

La Tolkien Society confirma el fallecimiento de Christopher #Tolkien, ayer por la noche en Francia.

Le enviamos nuestras más sinceras condolencias a Baillie, Simon, Adam, Rachel y su hermana Priscilla.

Una gran pérdida para la filología, y sobre todo para el estudio literario. https://t.co/A0Ir8sW12o — S.Tolkien Española (@SocTolkien) January 16, 2020

, hijo de J.R.R. Tolkien, haal jueves. El tercer hijo del famoso autor de la saga de novelasfalleció en el Hospital Center De La Dracénie, Francia, donde acababa de ingresar porPor el momento, no se ha confirmado cuándo será el funeral, pero se sabe que se celebrará en la, en la región francesa de Var donde Christopher había pedido descansar, informóAsí lo confirmó el medio francés Var-Matin y se hizo eco la asociación cultural, que envió sus condolencias a su mujer, Baillie, a sus tres hijos, Simon, Adam y Rachel, y a su hermana Priscilla.El hijo del famoso autor tenía una vida discreta en un lugar llamado Les Sablons, lejos de los pueblos, donde compartía desde 1975 su día a día con su segunda mujer,. Aun así, el también escritorescribió mucho material relacionado con la saga de laque nunca fue publicado, como El Silmarillion, libro que pretendía publicar junto a El señor de los anillos. Sin embargo, falleció dejando el proyecto sin terminar, y fue Christopher Tolkien quien, con ayuda de las notas de su padre, en ocasiones muy confusas, y trabajando con, autor canadiense de fantasía, logró publicarlo en 1977.A esta recopilación póstuma de obras de Tolkien le siguieron losy la(1980) y los 12 volúmenes deentre 1983 y 1996).En el momento en el que se estrenó la primera película, en 2001, Christopher Tolkien tuvo que ponerse bajo los focos para criticar la trilogía de. El escritor llegó a decir que, aunque no desaprobaba las películas, opinaba queEn 2008, comenzó un, estudio que tenía los derechos de las películas y al que reclamaba una(más de 93 millones de euros). Finalmente, en 2009 se conoció que habían llegado a un acuerdo confidencial confidencial.El año pasado, el heredero devolvió a salir de Les Sablons para atacar aen la que no se reconoció a sí mismo en la representación de la historia de su familia.