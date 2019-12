Muere Claudine Auger, la primera ‘chica Bond’ francesa

La actriz, quien es recordada por haber sido la primera “chica Bond” de origen francés en la cinta Thunderball, de 1965,en París, Francia, por causas que no fueron reveladas.Nacida en París,, comenzó su carrera como modelo antes de representar a Francia, y convertirse en subcampeona, en el certamen de belleza,En el mismo año debutó en el cine con la cinta Christine, de quien fuera su primer esposo,aunque alcanzó fama con The Testament of Orpheus, de Jean Cocteau en 1960. Posteriormente, en 1965 protagonizó, la cuarta entrega de James Bond, al lado deEl papel de “Dominó” en la cinta del “007”, originalmente fue escrito para la italiana Dominetta Pettachi; sin embargo,, además de que actrices de más renombre, como Rachel Welch, Faye Dunaway y Julie Christie, habían audicionado para el rol.Luego del éxito de Thunderball, la actriz continuó con una prolífica carrera en el cine, sobretodo en filmes franceses e italianos, y en 1971 coincidió con las también “chicas Bond”, Bárbara Bach y Bárbara Bouchet,de Paolo Cavara.Luego de su debut internacional, Auger participó con papeles en cintas de todo tipo y con personajes en la. Varias de las películas en las que apareció fueron dirigidas porcon quien tuvo una relación bastante larga luego de su divorcio de Garpard-Huit.