Muere comerciante en choque sobre carretera a México

Escuchar Nota

ARTEAGA.- Una dormitada bastó para que un comerciante muriera sobre la carretera 57, tras chocar por alcance contra una carga y provocara el accidente que movilizó a las autoridades, la madrugada de ayer.



La tragedia ocurrió al filo de las 2:00 horas en el kilómetro 228 de la mencionada arteria federal, cuando el conductor de una camioneta Nissan, con caja cerrada, se desplazaba con dirección al norte con aparente velocidad moderada.



Justo a la altura al acceso al ejido Los Lirios, Francisco Javier Orozco Rodríguez, de aproximadamente 30 años, originario de Aramberri, Nuevo León, quien laboraba para la empresa Just In Time, chocó por detrás contra un vehículo de plataforma y sufrió un golpe que le quitó la vida de manera instantánea.







Movilización



Minutos después, los cuerpos de auxilio acudieron al sitio para brindar apoyo, pero solo confirmaron que el chofer ya no contaba con signos vitales, mientras el otro involucrado en el choque se retiró para evadir a las autoridades.



Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para tomar conocimiento y abrir una investigación al respecto, recabando evidencias que anexaron a la carpeta de investigación en la que el occiso fue señalado como responsable del accidente.



Tras varios minutos de investigación, los encargados del caso ordenaron el traslado del cuerpo al Semefo, donde se le practicaría la necropsia de ley, mientras acuden los deudos para realizar los trámites legales de rigor.