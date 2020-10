‘Muere’ comercio en los panteones de Ramos Arizpe

Escuchar Nota

“El reporte que tenemos de los vigilantes de Salud es que las personas que ingresaron a los dos panteones desde el lunes a la fecha es muy baja. Por ejemplo, aquí en San Nicolás de Tolentino han entrado unas 50 personas desde la mañana hasta poco después de las 13:00 horas”, agregó.



“Las ventas de flores están bien fregadas por la poca gente que acude al camposanto y la que viene trae sus ofrendas para sus difuntitos. Yo lo atribuyo a que hubo tanta información que se difundió acerca del tema de panteones que causó confusión entre las familias”, dijo.

Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19,ubicados en el sector Eulalio Gutiérrez y al poniente de la localidad, de manera respectiva.como en años anteriores, pues tienen pérdidas económicas de hasta 80%, informó el director de Servicios Concesionados, Francisco Vázquez Ramos.Destacó que el Municipiopara instalarse en el marco de la celebración por el Día de Muertos.Francisco Vázquez dijo que de acuerdo con testimonios recabados entre los pocos vendedores ambulantes que se instalaron en los dos camposantos,A las personas que ingresaban a los panteones se les tomaba la temperatura y pasaban por un tapete sanitizante. Igualmente, a quien no traía un cubreboca, se le proporcionaba uno.Por instrucciones del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, los, mientras que este sábado, domingo y lunes permanecerán cerrados y se reabrirán del martes 3 al jueves 6 de noviembre.Pese a los 5 mil pesos que invirtió, Guadalupe Lucio Pérez es una vendedora de flores artesanales que expresa su pesimismo por la contingencia sanitaria, pues dice que no espera recuperar ni 10% de su capital, ante la escasa afluencia de personas en el panteón San Ignacio, ubicado al poniente de la ciudad.Señaló que las ventas fueron afectadas por el desconcierto entre la población cuando se afirmó que el panteón iba a estar cerrado y luego que se prohibiría el acceso a las personas. Por esta razón, la gente se preparó y adquirió sus flores., localizado acá por el rumbo del libramiento Norponiente. De los seis que nos instalamos aquí, hubo gente que invertimos tiempo para hacer flores”, expuso.Guadalupe Lucio asegura que invirtió cerca de 5 mil pesos desde marzo y hasta ahora no lo ha recuperado. Solo ha vendido cinco coronas y varios ramitos, por lo que realmente no llega ni a 10% el capital que ha recuperado.