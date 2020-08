Muere de Covid al llegar a la Cruz Roja de Acuña

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Un hombre que contaba con 71 años de edad, llegó sin signos vitales a las instalaciones de la Cruz Roja durante la mañana de ayer provocando la movilización de la Fiscalía General del Estado.



Fue cerca de las 8:20 de la mañana cuando arribó a estas instalaciones de la Cruz Roja un vehículo particular donde trasladaban a Porfirio Porro Canela de 71 años de edad.



Cuando los paramédicos de esta institución lo revisaron, constataron que ya no contaba con signos vitales.



Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal se entrevistan con Carmen Santiago Vidal de 65 años, con domicilio en la calle Mezquite número 1620 de la colonia 5 de Mayo quien manifestó que a su esposo hace un mes se le detectó covid-19 y que anoche comenzó con dolor en la parte baja del estómago.



Por lo que hoy en la mañana lo trasladaron a la Cruz Roja, al llegar ya no contaba con signos vitales.



Cabe recalcar que el cuerpo no presentaba signos de violencia.