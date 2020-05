Muere detenido por policías ministeriales; familiares denuncian tortura y homicidio

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Juan Antonio de la Rosa Contreras, de 32 años, murió a causa de los golpes que le dieron policías de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado y no de un infarto, según las versiones de sus familiares.



La tarde del martes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal llegaron al ejido San Rafael de Arriba en San Pedro de las Colonias, donde se encontraba Juan Antonio, de acuerdo con el relato de sus familiares, los agentes le pidieron que los acompañara, que que había un asunto legal en su contra pero no le dijeron de qué se trataba.



Sin contar con una orden de aprehensión, ni con un permiso judicial, los oficiales trasladaron al hombre a la sub delegación de la Fiscalía donde lo interrogaron según el parte oficial.



Por la noche de ese mismo día los agentes informaron a la familia que Juan Antonio había sufrido un infarto fulminante y que lo llevaron directamente a la funeraria.



Indignados por dicha situación, los familiares expusieron el cuerpo de Juan Antonio, el cual presentaba golpes por lo que atribuyen su muerte a un caso de tortura.



Hasta el momento desde que la Fiscalía General del Estado no se ha emitido ningún tipo de información al respecto por los señalamientos que pesan en contra de los agentes.