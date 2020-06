Muere Edén Pastora, el ‘Comandante Cero’ de Nicaragua, por coronavirus

Escuchar Nota

Nicaragua.- Edén Pastora, el exguerrillero sandinista conocido como “Comandante Cero”, ha muerto a los 83 años en el Hospital Militar de Managua víctima del coronavirus, según ha informado la agencia Ap.



El desde 2010 delegado presidencial en la Comisión de Desarrollo del río San Juan, nació en la ciudad de Netapa, actual Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa, Nicaragua, el 22 de enero de 1937.



Cuando tenía siete años, la Guardia Nacional Somocista asesinó a su padre. Fue alumno de un colegio de jesuitas y estudió tres años de Medicina en la Universidad de Guadalajara, México.



Tras la masacre de julio de 1959 en León, donde resultaron muertos cuatro estudiantes y un centenar heridos, Pastora decidió abandonar los estudios y pasar a la lucha armada contra Somoza.



Durante la década de los setenta vivió en Barra del Colorado, localidad costarricense fronteriza con Nicaragua y próxima al río San Juan, donde trabajó como pescador y fue dirigente de la Asociación de Desarrollo local.



El 22 de agosto de 1978 fue el protagonista junto con una veintena de guerrilleros de la toma del Palacio Nacional de Managua, donde retuvo a 1500 somocistas durante varios días, entre ellos diputados, ministros y familiares del dictador, para exigir la liberación de los presos políticos. Desde entonces, el “Comandante Cero” pasó a ser conocido como el guerrillero sandinista por antonomasia.



Poco después, en el mes de octubre de 1978, fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército Sandinista. Con el triunfo del sandinismo, en 1979, ocupó el cargo de viceministro del Interior.



Además, desde julio de 1979 fue Primer Jefe Nacional de las Milicias del Frente Sandinista de Liberación Nacional.



Tras dos años en el Gobierno creado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en julio de 1981 renunció a sus cargos de viceministro y en el Ejército, por el cambio de orientación en la ejecución del proyecto sandinista inicial hacia posturas comunistas cubanas y soviéticas, y se exilió en un principio a Panamá para luchar en otros países, pero en abril de 1982, desde Costa Rica, anunció su ruptura con el Gobierno de su país y prometió iniciar junto con otros líderes históricos una serie de acciones en diversos frentes, sin descartar la militar.



Después de anunciar la creación de un Gobierno de oposición y recabar apoyo internacional, en 1982 creó el Frente Revolucionario Sandino, con el que inició su propia guerra de guerrilla contra Nicaragua desde su base en Costa Rica.



En ese mismo año de 1982, su grupo armado pasó a denominarse Alianza Republicana Democrática (ARDE), y de ella formaban parte más de un millar de combatientes.



En los años 80 hubo varios intentos de atentado contra él. Los dos primeros, en el verano de 1983, no tuvieron éxito, y en el tercero, el 30 de mayo de 1984, sufrió heridas y quemaduras de segundo grado en el 43 por ciento de su cuerpo debido a una bomba que estalló en una rueda de prensa que estaba dando en La Penca, en el margen nicaragüense del río San Juan, explosión en la que fallecieron tres periodistas.



El 9 de mayo de 1986 anunció el abandono de la lucha armada y pidió asilo en Costa Rica, que le fue concedido por haberse nacionalizado costarricense y tener esposa e hijos de esa nacionalidad. Pese a disolver ARDE, una facción siguió la lucha armada como Frente Sur.



A mediados de 1992 regresó a Nicaragua temporalmente con la intención de organizar un partido político de corte democrático, nacionalista y socialdemócrata y para el cual anunció que contaba ya con ayuda internacional. Éste, denominado Movimiento de Acción Democrática (MAD), se presentaba como tercera opción frente al de la presidenta Violeta Chamorro y a los sandinistas.



En noviembre de 1995, Edén Pastora fue elegido candidato a la Presidencia de Nicaragua para los comicios generales de octubre de 1996, por el Movimiento de Acción Democrática (MAD). Sin embargo, un fallo judicial le prohibió ser candidato presidencial en dichos comicios. El Consejo Supremo Electoral (CES) no le reconoció el derecho de ser costarricense sin perder la nacionalidad nicaragüense que necesitaba para ser candidato a la presidencia.



En abril de 2004 creó el movimiento “Por Nicaragua otra vez” para luchar contra la corrupción y sacar al país de la pobreza.



Asumida la doble nacionalidad, Pastora volvió a ser candidato a la Presidencia de Nicaragua por Alternativa para el Cambio (AC) en las elecciones de noviembre de 2006, pero solamente obtuvo el 0,29 por ciento de los votos. Implicado durante toda su carrera en la lucha contra la corrupción y la pobreza en su país, en una entrevista con la emisora costarricense Radio América, en julio de 2009 opinó que la crisis política de Honduras solo se resolverá por la vía armada, y no descartó él mismo iniciar una lucha en contra del gobierno de facto en ese país.



En julio de 2010, el presidente Daniel Ortega le encargó dirigir los trabajos de dragado y reapertura de un canal de 3 kilómetros en el río San Juan con la laguna Los Portillos, zona limítrofe en conflicto con Costa Rica, que se iniciaron el 18 de octubre de ese año y generaron tensiones con el país vecino. Este conflicto llegó a la OEA y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



En noviembre de ese año fue llamado a declarar como imputado por la Fiscalía costarricense por supuesto daño medioambiental en las obras y se dictó por ese país orden de detención, que en diciembre de 2013 se convirtió a través de Interpol en orden de captura internacional, pero que fue retirada días después por esta oficina de la policía internacional.



A finales de noviembre de 2013 Pastora acató la orden de la CIJ de restaurar el humedal donde había abierto un caño en Harbour Head, que finalizó un mes después.



Sin embargo, en noviembre de 2014 Pastora reconoció que se implementarían para 2015 en 10 el número de dragas que actuaban en la obra de limpieza del río desde las cinco de que disponían entonces.



La CIJ falló el 16 de diciembre de 2015 a favor de Costa Rica al reconocer la soberanía de este país sobre isla Portillos o Calero y que Nicaragua violó el territorio costarricense con su presencia militar y también sus derechos de navegación en el río San Juan.



Sobre el atentado sufrido en 1984 el periodista sueco Peter Torbiönsson realizó el documental “Last chapter: goodbye Nicaragua” -'Último capítulo: Adiós Nicaragua'-, (2010), en el que culpaba a altos dirigentes sandinistas de ser los autores intelectuales.