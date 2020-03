Muere el actor David Paul protagonizó la película ‘Los Bárbaros’

Escuchar Nota

#Medieval Kadar (Richard Lynch) orders muscle-bound slave twins Kutchek (Peter Paul) and Goro (David Paul) to fight each other to the death. THE BARBARIANS stop by at noon/11 C. https://t.co/DeSZPjo1T1 pic.twitter.com/9pktFtjltQ — Watch Comet (@WatchComet) March 5, 2020

El actor estadounidense, quien junto con su gemelo Peter protagonizó películas como, ha muerto a los 62 años, informa el portal EOB.confirmó que su hermano falleció el pasado 6 de marzo,, a pesar de que no compartió la razón del fallecimiento, fuentes cercanas aseguran que fue mientras dormía.Paul nació en Hartford, Connecticut el 8 de marzo de 1957 y tras protagonizar la película de "Los Bárbaros", a él y su hermano se les quedó el apodo deLos hermanos Bárbaros eran amados en elpor sus personalidades más grandes que la vida, físicos increíbles y estatus de culto en las películas de cine. Eran clientes habituales en elen Venice, California. A menudo se conoce como La Meca del culturismo.Paul y su hermano gemelo también aparecieron en un episodio dey la película de. Pero esas fueron solo algunas de las películas en las que ambos tuvieron un papel.Estas son algunas de las películas que David había hecho:• D.C. Cab Buzzy (as David Barbarian) 1983• The Flamingo Kid Turk (uncredited) 1984• The Barbarians Gore 1987• The Road Raiders Black 1989• Think Big Victor 1989• Ghost Writer Marco 1989• Double Trouble David Jade 1992• Natural Born Killers Norman Hun (scenes deleted) 1994• Twin Sitters David Falcone 1994• Souled Out Ace Stevens 2005• Faith Street Corner Tavern Himself 2013