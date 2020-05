Muere el actor Michel Piccoli, monstruo sagrado del cine francés

Escuchar Nota

"Me da lo mismo (...) hacer cosas no comerciales, peligrosas", declaró en una ocasión a la revista especializada Cahiers du Cinéma. "Prefiero los prototipos a las series."

Au revoir, #MichelPiccoli (1925-2020). We remember the great French actor with a set photo from "Atlantic City, U.S.A.", the film by #LouisMalle that won the Golden Lion at the #BiennaleCinema1980. pic.twitter.com/arMP7B6M9P — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) May 18, 2020

"Si pienso en todos los monstruos que he interpretado, todos estos abismos repugnantes que dan miedo... creo que debe ser para mí una manera de revelar mis secretos", había afirmado.

Jacques Rivette's four-hour portrait of an artist’s creative renaissance, led by Michel Piccoli, Jane Birkin and Emmanuelle Béart. pic.twitter.com/aJxJpLQ9Sy — MUBI (@mubi) May 18, 2020

"Amo a toda la gente que se mueve con infinita voluptuosidad y violencia", afirmaba, quienSu familia confirmó este lunes a la prensa francesa el deceso, ocurrido la semana pasada, pero no proporcionó la causa.Compañero de viaje de, Michel Piccoli contribuyó a escribir con letras mayúsculas una página del cine francés.Con físico de seductor, cejas pobladas y voz atronadora, este actor complejo afirmabaFilmó no sólo con Buñuel (Diario de una camarera), sino con, sin olvidar su trabajo con los jóvenes realizadores antes de lanzarse en la dirección, con 70 años.En esta crónica de desamor, interpreta a un guionista, con un sombrero ajustado, "para ser como Dean Martin". Fue quizás uno de sus papeles más memorables inmerso en la nueva ola del cine francés.En su larga trayectoria, participó en más de 200 películas y series.Con Hitchcock trabajó en Topaz (1969), pero pese a aparecer en el thriller de espionaje su carrera en Hollywood no despegó. Con Marco Ferreri hizo La gran comilona (1973), con Luis García Berlanga París-Tombuctú (1999) y con Nanni Moretti Habemus Papam (2011), en la que encarnó a un papa melancólico que sueña con volverse anónimo en las calles de Roma; su último gran papel en el festival de Cannes.Nacido el 27 de diciembre de 1925 en París,. Esta familia que describió depesó probablemente en suYa de joven, siguió cursos de teatro y debutó en el cine en, deEn 1945, entonces de 20 años, conoció a Jean-Paul Sartre y a Buñuel, así como a otros cineastas.La mayor parte de su carrera la realizó en Francia, pero también filmó en Italia ySin embargo,por sus escenas escatológicas y de orgías.bajo la dirección deSe casó tres veces: una con, luego con la cantantey finalmente con, con quien permaneció el resto de su vida. Tuvo una hija, Anne-Cordélia, de su primer matrimonio.Se enroló en el, compromiso con la izquierda que perduró hasta el final, incluso públicamente, apoyando, por ejemplo, a candidatos presidenciales como el socialista, en 1981.Uno de los actores fetiches de Buñuel,Entre otros galardones, fue reconocido con el premio aly recibió elEn el teatro, fue dirigido también por grandes nombres, como Peter Brook, Patrice Chéreau y Luc Bondy.Discreto sobre su vida privada, Piccoli se confesó a los 90 años en un libro de entrevistas con Gilles Jacob, su amigo y ex presidente del festival de Cannes.Admitía su angustia de no poder seguir trabajando: