Muere el cantante Óscar Chávez tras presentar síntomas por Covid-19

Escuchar Nota

Una voz de lucha nunca se apaga, gracias Oscar Chavez, tu vida fue un viaje digno de ti. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de lucha y canción. ¡Viva Óscar Chavez! pic.twitter.com/4qak8QRIqY — Alejandra Frausto (@alefrausto) April 30, 2020

El músico, actor y poetafalleció a la edad de 85 años.La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, lamentó la muerte de Óscar Chávez por medio de Twitter., escribió.A pesar de que algunas canciones de Óscar Chávez surgieron hace muchos años, no dejan de sonar; sus temas acompañaron - y acompañan - a varias generaciones que se sienten identificadas con la perspectiva creativa del también llamado ‘El Caifán Mayor’.La colonia Portales, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, fue la que cobijó el nacimiento de Óscar Chávez Fernández, aunque desde pequeño fue errante, pues el barrio donde se desenvolvió realmente fue Santa María la Ribera, en la nunca tranquila alcaldía Cuauhtémoc.Desde temprana edad, Chávez supo que su destino estaba en las artes, por eso se matriculó en la Escuela Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y luego en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).En su etapa juvenil empezó a coquetear con la música, hasta que su amor fue tan inmenso que se volvió su prioridad. De tal romance surgieron más de dos decenas de discos y cientos de presentaciones en vivo, siendo las más destacadas las que tuvieron lugar en el Festival de la canción OTI, el Polyforum Cultural Siqueiros, el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el Festival de Varadero el Palacio de Bellas Artes de Cuba y en la Plaza Colón de Madrid..La música de Chávez plasmó mucho del sentir nacional, pues relató aspectos cotidianos de las grandes y pequeñas urbes, además de incluir ideas que manifestaron otros símbolos mexicanos, como Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo.Otro aspecto destacado de Óscar es que siempre fue un luchador social, cuestión detectable en su música: desde el movimiento estudiantil del 68 hasta la Guerra Civil española, pasando por el movimiento zapatista, fueron tópicos que el creativo compartió con su voz.Cuando Óscar aceptó ser ‘El Estilos’ en una película de Juan Ibáñez, no imaginó que su vida – y su mote – iba a cambiar. Dicha cinta, donde también participó la actriz y cantante Julissa, con el papel de Paloma, se convirtió en un clásico del cine nacional: Los Caifanes (1966).La cinta cuenta el encuentro de una pareja de clase alta (Julissa y Enrique Álvarez Félix) con Gato (Sergio Jiménez) y sus Caifanes: Estilos (Oscar Chávez), el Azteca (Ernesto Gómez Cruz) y el Mazacote (Eduardo López), hecho que desemboca en una serie de aventuras nocturnas.Además de esta producción, el artista participó en filmes de Héctor Mendoza, Ludwing Margules, Ana Sokolov, Luis Alcoriza y Juan Gurrola.Las actividades artísticas no son el único legado de Óscar Chávez; también heredó su preocupación por los menos favorecidos, dándoles voz en sus composiciones. Un artista en toda la extensión de la palabra, que vivió una vida inigualable y que, con su muerte, deja un gran vacío, un dolor que es el sol sin la flor.Información de Milenio