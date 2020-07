Muere el compositor Ennio Morricone

Escuchar Nota

La mañana de este lunes 6 de julio a la edad de 91 años murió, nacido el 10 de noviembre de 1928 en Roma, Moricone fue un compositor y director de orquesta italiano conocido por haber realizado la banda sonora de más de quinientas películas y series de televisión. Recibió una la mejor banda sonora en 2016 por la cinta The Hateful Eight. En 2020, le fue otorgado el Premio Princesa de Asturias de las Artes , compartido con el también compositor John Williams.Sus composiciones se incluyen en más de veinte películas galardonadas, además de realizar también piezas sinfónicas y corales. Destacan, entre otros, sus trabajos en películas del spaghetti western, de la mano de su amigo, como Por un puñado de dólares de 1964, La muerte tenía un precio de 1965, El bueno, el feo y el malo de 1966 o Hasta que llegó su hora de 1968. No obstante, su obra se extendió a multitud de géneros de composición, convirtiéndolo así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX. Sus composiciones parason catalogadas como auténticas obras maestras.Daniel Verdú, escribió esta mañana ensobre el laureado músico“ La banda sonora del siglo XX italiano quedó escrita para siempre cuando recibió el encargo para componer la música de Novecento, la epopeya de Bernardo Bertolucci sobre las dos Italias. Pero,, sin proponérselo, había construido en aquella época el retrato sonoro de un paisaje cinematográfico donde el mundo pudo volver miles de veces más, aunque las luces de la sala se hubieran encendido ya. La madrugada del lunes, el compositor terminó de vivir a los 91 años. Le acababan de conceder el Premio Princesa de Asturias, poco después de anunciar su retirada de los escenarios. Tenía que recogerlo justo el día de su cumpleaños, justo cuando cumplía 92 y su movilidad se había complicado algo. Pero hasta que sufrió un accidente doméstico, había seguido trabajando en su casa con vistas a la romanaque, como siempre dijo, le había salvado de la guerra.La relación con. Algunos creen que la academia de los Oscar no le perdonó jamás que decidiese no cambiar nunca su amadapor los bulevares y autopistas de, como hicieron tantos colegas de profesión que abrazaron casi anualmente las estatuillas doradasaunque muchos dijesen que fue porque se entregó fuera de plazo. Morricone ganó su primer Oscar por la música deEn 2007, había recibido el galardón honorífico de la Academia de Cine. A sus 87, subió al escenario ovacionado, recogió la estatuilla y dio las gracias a su mujer, Maria, por soportar su “ausencia”. Hoy la sensación es más aguda y se extenderá por todo el mundo a medida que pasen las horas. Su música, otra vez, seguirá sonando cuando desaparezcan los títulos de crédito.