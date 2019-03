Muere el hijo de la islamista británica que pedía protección

El ministro británico de Interior, Sajid Javid, está recibiendo críticas por su decisión de revocar la nacionalidad británica a la adolescente Shamima Begum, cuando solicitó ayuda para ser repatriada desde un campo de familiares de miembros del Ejército Islámico en el nordeste de Siria, después de que sus familiares hayan confirmado la muerte del bebé que había dado a luz hace tres semanas.Begum, que partió hacia Siria en 2015, con 15 años, junto a dos amigas también adolescentes del este de Londres para unirse a al EI, fue hallada hace un mes en el campo de refugiados por un periodista de 'The Times'. En la entrevista pidió ayuda porque quería que el hijo del que estaba embarazada fuera cuidado en Reino Unido. Dos hijos anteriores que había tenido con su marido, un islamista holandés, habían fallecido.El tercero habría muerto, según la BBC, de neumonía, en un campo descrito por uno de sus corresponsales como «horrible», con falta de alimentos, de mantas y de tiendas donde guarecerse. El padre se encuentra en otro campo, donde fuerzas en su mayoría kurdas han establecido un centro de detención de islamistas que han renunciado.PerdónLa negativa del ministro de Interior ya había sido criticada por la falta de claridad en que Bangladesh, país de origen de los padres de Begum, vaya a otorgarle nacionalidad. En esas circunstancias, la decisión del ministro dejaría a la joven en situación de apátrida, sin derecho a la protección legal de ningún estado, y eso sería una infracción de la ley internacional.Jarrah, el hijo fallecido, tenía también la nacionalidad británica y el Gobierno no podía retirársela. Cuando la familia de Begum pidió a Javid que les ayudase a preservar la vida del bebé, el ministro le remitió al Ministerio de Exteriores, que es el responsable de ofrecer protección consular a ciudadanos británicos en el extranjero. El padre del bebé lo reconoció en una entrevista para reclamar también su nacionalidad holandesa.Amigos de la familia y políticos de la oposición critican a Javid tras conocerse la noticia del fallecimiento. Uno de los líderes 'brexiters', William Rees-Mogg, se opuso desde el inicio a la revocación de nacionalidad, señalando que «deberíamos mostrar simpatía» hacia ella, una chica casada cuando era menor de edad, que había visto la muerte de sus dos hijos. «Básicamente pido a Reino Unido que me perdone', dijo recientemente Begum, ahora de 19 años, a la BBC.