Muere el icónico exalcalde de Ramos Arizpe, Erasmo López Villarreal

El dos veces ex alcalde de esta ciudad,víctima de un paro cardíaco.El ex ferrocarrilero y también ex diputado localramosarizpense.Erasmo(PARM).El hoy occisoLópez.Fue una figura emblemática de esta ciudad, no sólo por su amabilidad, simpatía y jovialidad, también por su trayectoria política y social, la cual lo posicionó como destacado ramosarizpense.Se desempeñó como regidor, presidente municipal en dos ocasiones, oficial del Registro Civil, diputado federal y diputado local, entre otros cargos.Don Erasmoy conocer la riqueza de distintas ciudades de la República.Peroy a la vez, sus talentos.Grandes recuerdos atesoró López Villarreal en su despacho, como nombramientos de sus diferentes cargos, fotos con líderes ferrocarrileros y políticos de diversa épocas.Que en paz descanse…