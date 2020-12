Muere el luchador Brodie Lee, estrella de AEW y WWE

Escuchar Nota

El luchador estadunidense Brodie Lee, de nombre real Jon Huber, falleció este sábado con a los 41 años de edad. All Elite Wrestling (AEW) anunció la muerte del excampeón de TNT a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.Huber anteriormente luchó para la World Wrestling Entertainment (WWE) bajo el nombre de Luke Harper, donde formó parte de la Familia Wyatt y conquistó el Campeonato Intercontinental."La familia All Elite Wrestling está desconsolada. En una industria llena de buena gente, Jon Huber fue excepcionalmente respetado y amado en todos los sentidos: un talento feroz y cautivador, un mentor reflexivo y simplemente un alma muy amable que contradijo su personaje como el Mr. Brodie Lee”, anunció AEW.La empresa de lucha libre con sede en Jacksonville, Florida, también destacó el aspecto familiar de Jon Huber en el emotivo texto de despedida que le dedicaron."Tuvimos el privilegio de llamar a Jon Huber un hermano, un amigo y uno de los nuestros", sentenció All Elite Wrestling.Con información de Excélsior