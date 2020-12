Muere el ‘más prolífico asesino serial’ de EU a los 80 años

Escuchar Nota

Samuel Little, el asesino serial más prolífico de Estados Unidos según el FBI, murió en California a los 80 años el miércoles, informaron funcionarios de la prisión.Little confesó 93 asesinatos, la mayoría de mujeres, cometidos entre 1970 y 2005, pero su ola crímenes pasó desapercibida durante décadas.Después de que Little comenzara a nombrar a las víctimas tras las rejas, el año pasado el FBI confirmó la participación de Little en al menos 50 de las muertes y describió todas sus demás afirmaciones como "creíbles".Little cumplía tres condenas consecutivas de cadena perpetua sin libertad condicional, después de ser encarcelado en 2014.También conocido como Samuel McDowell, Little medía 1.9 m de altura y normalmente noqueaba a sus víctimas con poderosos puñetazos antes de estrangularlas, sin dejar signos evidentes de homicidio, como puñaladas o heridas de bala.Ese factor, combinado con los antecedentes de las víctimas, llevó a que muchas de las muertes fueran atribuidas a sobredosis de drogas o a accidentes, así como a causas naturales.Su historial criminal comenzó en 1956 con detenciones por hurto, fraude, drogas y allanamiento de morada.Fue acusado de asesinar a mujeres en Misisipi y Florida a principios de la década de 1980, pero no fue condenado.Con información de Excélsior