Muere el mexicano Juan Corona, ‘El Asesino del Machete’

El mexicano Juan Corona, quien ganó el apodo de "El Asesino del Machete" por matar y desmembrar a decenas de trabajadores agrícolas migrantes en California a principios de los 70, falleció a los 85 años.Corona murió el lunes en un hospital no revelado, informó Vicky Waters, del Departamento de Correcciones y Rehabilitación del estado. Había estado cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en una prisión estatal.Como contratista laboral que empleó a miles de trabajadores de frutas y verduras para los agricultores del norte de California, Corona mató a 25 de ellos, según las autoridades que lo arrestaron en 1971.Los cuerpos fueron enterrados en tumbas poco profundas en granjas y huertos a lo largo del río Feather, al norte de Sacramento.La mayoría habían sido brutalmente asesinados y desmembrados, posiblemente con un machete o un cuchillo de carne. Uno recibió un disparo en la cabeza, detalló Telemundo "Fue una espantosa manera de matar. Él asesinó a estas personas", dijo a The Associated Press la fiscal de distrito del condado de Sutter, Amanda Hopper, después de asistir a la última de las ocho audiencias de libertad condicional fallidas de Corona en 2016.Fue arrestado después de que un granjero de melocotones que lo había contactado a él para contratar recolectores sospechara al encontrar un agujero que había sido recientemente excavado y luego rellenado.Las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre cuya cabeza había sido abierta y su torso lleno de puñalada.Cinco cuerpos más se recuperaron en otro huerto cinco días después, junto con recibos enviados a Corona, quien fue arrestado de inmediato.Cuando las autoridades registraron su camioneta y su casa, encontraron un machete, un hacha, un cortador de carne y una excavadora de agujeros para postes entre otros artículos.También recuperaron un libro con los nombres de docenas de trabajadores para los cuales Corona había encontrado puestos de trabajo, incluidas ocho de las víctimas.Fue condenado por 25 cargos de asesinato en 1973, el máximo hasta que John Wayne Gacy de Chicago fue condenado por 33 en 1980.Un tribunal de apelaciones anuló la condena de Corona en 1978, dictaminando que había recibido una representación incompetente de su abogado, quien no había llamado como testigos de refutación a los 119 testigos de la fiscalía del estado.Permaneció en prisión mientras iba a juicio nuevamente, esta vez con un nuevo abogado que argumentó que en realidad fue el difunto hermano de Corona quien, motivado por la rabia, cometió los asesinatos.Corona fue nuevamente condenado por los 25 cargos.Las pruebas presentadas en sus juicios fueron circunstanciales y el motivo por el que Corona cometió los asesinatos sigue siendo en gran medida un misterio.Testificó en su segundo juicio, negando haber matado a alguien, pero los fiscales dijeron que admitió los crímenes en una audiencia de libertad condicional de 2011, y agregó que estaban justificados porque las víctimas eran "borrachines" que habían entrado ilegalmente.En su última audiencia de libertad condicional en 2016, Corona dijo que no podía recordar haber matado a nadie.Juan Corona nació en el estado mexicano de Jalisco el 7 de febrero de 1934, y siguió a sus hermanos mayores a Estados Unidos en 1950 para recoger cultivos en California.De acuerdo con un estudio académico realizado por la Universidad de Radford en Virginia, titulado "El Asesino del Machete", Corona originalmente cruzó ilegalmente la frontera, pero después de regresar a México algunos años después regresó en 1956 con una tarjeta verde y permaneció como residente legal.Los familiares y otras personas dijeron que estaba traumatizado por una inundación mortal que azotó el norte de California a mediados de los años cincuenta. Poco después informó que había visto los fantasmas de los muertos. Fue encerrado un hospital psiquiátrico de Auburn, California, donde se sometería a numerosos tratamientos de choque.A mediados de la década de 1960 se había convertido en un exitoso contratista de trabajo, pero se quejaba con amigos y conocidos de que a menudo todavía se sentía mal.Corona se divorció mientras estaba en prisión y la información sobre los sobrevivientes no estuvo disponible de inmediato.