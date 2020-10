Muere el paciente que estuvo más tiempo internado por Covid-19 en España

Escuchar Nota

"Queremos hacer público nuestro más sincero pésame a toda la familia y amigos por la muerte de nuestro querido compañero Ángel Mateos. Ángel, luchador, nos dejas un gran vacío y siempre te recordaremos", indica el hospital en un tuit.

"Más que un Ángel es como un ave fènix que ha resurgido una y otra vez de todas las complicaciones", describió entonces el jefe de servicio de anestesiología y medicina intensiva, Santi Abreu.

, informa el Hospital de Igualada (Barcelona) en sus redes sociales, aunque no ha explicado si la muerte está relacionada con complicaciones derivadas de la Covid-19.El paciente, que hacía más de 20 años que trabajaba en este centro como auxiliar,, del 16 de marzo al 3 de septiembre.Estos 172 días lo convirtieron en el paciente que más tiempo había estado ingresado en una unidad de cuidados intensivos de toda España por coronavirus.Un mes y medio después de salir, falleció este miércoles, ha informado el centro hospitalario, que no ha detallado no obstante si la muerte está relacionada con complicaciones derivadas de la covid.Durante la estancia en la UCI, el sanitario, que(coagulopatías, insuficiencia renal con necesidad de hemodiálisis o sepsis por infección respiratoria y abdominal, entre otros), queA principios de septiembre, cuando el hospital dijo que había ganado "el primer combate",, porque la estancia en la UCI menguó mucho sus músculos.Le quedaba, dijeron, un amplio recorrido de recuperación para reeducar el cuerpo y ganar fuerzas con un trabajo físico diario e intenso que tenía que llevar a cabo en el Instituto Guttmann, adonde lo trasladaron cuando salió de Igualada.